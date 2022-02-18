Вернувшиеся из путешествия британцы обнаружили экзотическое животное в чемодане

Семья британских туристов, которые отдыхали на Сейшелах, случайно привезла с островов домой в чемодане маленькую ящерицу. Об этом пишет Mirror.

Так, вернувшиеся в Гернси (Нормандские острова) из отпуска путешественники обнаружили в сумке тихоокеанского геккона, который прятался среди вещей туристов. Отмечалось, что экзотическое животное не представляет для человека угрозы: в длину ящерица достигает не более двух дюймов (примерно 5 сантиметров) и весит около восьми граммов.

Туристы дали ящерице прозвище Салли и отправили ее в местный благотворительный центр для животных на карантин. Отмечалось, что для рептилии будут искать новый дом, так как вернуть ее на родину невозможно.

Ранее в январе британский турист снял на видео ящерицу, которую вылезла из туалета его гостиничного номера в Таиланде. Так, на протяжении трех минут рептилия смотрит в камеру, а затем скрывается в трубах.