Необычное животное вылезло из унитаза в номере отеля и распугало туристов

Британский турист заснял на видео ящерицу, которую обнаружил в туалете своего гостиничного номера в Таиланде. Ролик с необычным животным разместил Metro.

По данным портала, рептилию заметила партнерша 37-летнего Джейсона Кингмана (Jason Kingman) 45-летняя Чантима Чайрисук (Chantima Chairisuk). Женщина собиралась пойти в уборную, однако обнаружила там ящерицу, которая медленно вылезала из унитаза. Испугавшись, туристка позвала мужчину.

«Я был поражен, когда увидел это. Многие из них живут в саду нашего отеля, но я впервые вижу их в туалете», — удивился британец.

На размещенных в сети кадрах видна крупных размеров ящерица с желто-зеленой окраской. На протяжении трех минут рептилия смотрит прямо в камеру, а после скрывается в трубах.