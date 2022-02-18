В США заявили о сохраняющейся угрозе вторжения России на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о сохраняющейся угрозе вторжения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем верить, что РФ в позиции, чтобы атаковать Украину в ближайшие дни, это остается на повестке», — заявила она. Псаки добавила, что «дверь для дипломатии остается открытой».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Он добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска», — заявил политик.

