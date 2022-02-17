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Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом

Президент США Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом

Фото: Vadim Ghirda / АР

Президент США Джо Байден утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Байден добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни.

О том, что Москва планирует провести операцию на Украине под чужим флагом, ранее заявляли и в Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные дезинформацией.

Варвара Кошечкина
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