Захарова опровергла данные о подготовке России к вторжению «под чужим флагом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные Лондона о том, что Россия якобы вторгнется на Украину под «чужим флагом». По ее словам, в российском ведомстве подобные заявления министра обороны Великобритании Лиз Трасс назвали дезинформацией. Видео опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

«Это окормление вот этой дезинформацией [о вторжении "под чужим флагом"] своих местных журналистов и таблоидов... Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но в контексте возможных провокаций Запада. Захарова предположила, что речь идет о том, что британские войска будут использовать свой флаг. «Не знаю, это вопрос к ним», — сказала Захарова.

Ранее Трасс заявила, что развеять опасения стран Запада относительно возможного вторжения России на Украину сможет только полномасштабный отвод российских войск от границ соседней республики. Она отметила, что не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину.

Захарова в ответ призвала Великобританию извиниться за подобные фейки.

