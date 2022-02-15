Захарова призвала британское правительство извиниться за ложь всему миру

Британское правительство должно извиниться за ложь всему мировому сообществу и своим подданным. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она ответила на слова главы МИД Великобритании о том, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы, когда российские войска будут отведены от украинской границы. «Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — заявила Мария Захарова.

Ранее Трасс заявила, что развеять опасения стран Запада относительно возможного вторжения России на Украину сможет только полномасштабный отвод российских войск от границ соседней республики. Она добавила, что не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину.

По ее словам, в Великобритании опасаются, что Россия может в ближайшие дни предпринять ряд провокаций под чужим флагом, как делала это и ранее.