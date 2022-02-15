Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова призвала британское правительство извиниться за ложь всему миру

Захарова потребовала от Британии извинения за фейки о вторжении России на Украину

Фото: Globallookpress.com

Британское правительство должно извиниться за ложь всему мировому сообществу и своим подданным. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она ответила на слова главы МИД Великобритании о том, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы, когда российские войска будут отведены от украинской границы. «Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — заявила Мария Захарова.

Ранее Трасс заявила, что развеять опасения стран Запада относительно возможного вторжения России на Украину сможет только полномасштабный отвод российских войск от границ соседней республики. Она добавила, что не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину.

По ее словам, в Великобритании опасаются, что Россия может в ближайшие дни предпринять ряд провокаций под чужим флагом, как делала это и ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Объемная прическа из 1990-х вновь вернулась в моду
Офис Зеленского оценил возвращение российских войск с учений
Стало известно о массовом увольнении украинских военных летчиков
В России собрались ограничить возможность покупки криптовалюты
Три четверти всех краж криптовалюты в мире связали с Россией
В России собрались заработать на решении Европы
В Верховной Раде увидели повод отказаться от Минских соглашений
В Москве начали исследование назальной вакцины от COVID-19 «Генериум»
Предсказана взрывная популярность складных смартфонов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.