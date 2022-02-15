В Британии назвали способ развеять опасения Запада о вторжении России на Украину

Развеять опасения стран Запада относительно возможного вторжения России на Украину сможет только полномасштабный отвод российских войск от границ соседней республики. Такой способ назвала глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире радиостанции LBC, передает ТАСС во вторник, 15 февраля.

«Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда», — пояснила дипломат.

Трасс добавила, что не доверят заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину. По ее словам, в Великобритании опасаются, что Россия может в ближайшие дни предпринять ряд провокаций под чужим флагом, как делала это и ранее.

Ранее в феврале глава британского МИД описала вероятный план вторжения на Украину со стороны России. По ее словам, российские войска могу предпринять попытку нападения без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму. Затем за несколько дней наступление может прекратиться с захватом Киева, который является главной целью операции, уточнила Трасс.

До этого издание Politico написало, что президент США Джо Байден считает 16 февраля датой возможного нападения России на Украину. По мнению Вашингтона, непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.