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Трасс описала сценарий с быстрым захватом Киева российскими военными

Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что вторжение России на Украину весьма вероятно
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс. Фото: МИД РФ / Reuters

Вторжение России на Украину остается весьма вероятным сценарием, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает агентство Reuters.

«С точки зрения сроков вторжения, оно может произойти в самое ближайшее время», — сказала Трасс.

Трасс описала вероятный план вторжения таким образом: российские войска предпринимают попытку нападения без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму, и затем за несколько дней наступление может прекратиться с захватом Киева, который является главной целью операции.

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9 февраля

Ранее 15 февраля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не располагает какими-либо причинами для «вторжения» на Украину 16 февраля. Он добавил, что считает подобные заявления очень смехотворными и странными.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

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Дмитрий Сотак
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