Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали странным утверждения Запада о нападении на Украину

Зампостпред России в ООН Полянский назвал смехотворными угрозы «вторжения» на Украину
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Россия не располагает какими-либо причинами для «вторжения» на Украину 16 февраля. Об этом в эфире телеканала Channel 4 News заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Комментируя утверждения о якобы готовящемся нападении, дипломат указал, что считает подобные заявления «очень смехотворными и странными».

Ранее издание Politico сообщило, что Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Политолог счел сигналом для россиян встречу Путина с Лавровым
В Италии предложили Украине оптимальный выход из нынешнего кризиса с Россией
Кардиолог назвал смертельно опасный для зрителей Олимпиады тренд
Балкон с решеткой в центре Москвы рассмешил пользователей сети
Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине
Россиянам пообещали сильные морозы
Центробанк предложил ввести кредитные каникулы
Китай использовал Олимпиаду для бахвальства водородными автобусами
В России назвали странным утверждения Запада о нападении на Украину
Девушка отправила фотографию владельцу квартиры и попала в неловкую ситуацию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.