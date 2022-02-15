В России назвали странным утверждения Запада о нападении на Украину

Россия не располагает какими-либо причинами для «вторжения» на Украину 16 февраля. Об этом в эфире телеканала Channel 4 News заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Комментируя утверждения о якобы готовящемся нападении, дипломат указал, что считает подобные заявления «очень смехотворными и странными».

Ранее издание Politico сообщило, что Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.