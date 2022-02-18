Ургант пошутил о запрете вонючим пассажирам заходить в метро в Петербурге

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал задумку властей Санкт-Петербурга ввести ряд новых штрафов для пассажиров метрополитена и наказывать их за проезд голышом и в вонючей одежде. Высказывания шоумена прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий упомянул, что нарушителей хотят штрафовать — суммы находятся в диапазоне от 100 до 5 тысяч рублей. Ургант в шутку предположил, что размер штрафа будет зависеть от внешнего вида пассажира. «Есть такие голые пассажиры, ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку и подзадержался», — высказался телеведущий.

Ургант также задался вопросом, что делать пассажирам, похожим на персонажа стихотворения Самуила Маршака, и упомянул рассеянного с улицы Бассейной.

«Таких людей много в Петербурге. Если человек забыл одеться от усталости просто, он всю ночь убирал снег. Забыл надеть одежду, сел в метро, просыпается, не понимает, где он. Спрашивает, что за станция такая? "Площадь Ленина", "Лесная"? А пассажиры говорят: "Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите"», — пошутил телеведущий.

О возможном запрете стало известно ранее в феврале. Предложенный властями законопроект вызвал критику — вопросы вызвало отсутствие четких критериев зловония и правомерность запрета на ходьбу по метро босиком.