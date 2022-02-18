Врач назвала влияющие на набор веса факторы

Помимо диет на изменение веса влияют такие факторы, как скорость обмена веществ, качество сна, генетический потенциал и состав микробиома. Об этом рассказала РИА Новости врач высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Екатерина Ершова.

Эндокринолог подчеркнула, что скорость обмена веществ зависит от особенностей конституции тела и уже имеющегося веса. По ее словам, чем больше мышечной массы, тем выше скорость обмена. При ожирении, наоборот, скорость ниже. При этом данные последних исследований НМИЦ эндокринологии свидетельствуют о том, что в возрасте до 20 лет метаболизм в среднем снижается на 3 процента в год, с 20 до 60 лет не изменяется, а после 60 снижается на 0,7 процента ежегодно.

Ершова также отметила, что люди, у которых нет проблем с качеством и количеством сна, меньше склонны к набору веса. Это происходит потому, что вещества, влияющие на аппетит и насыщение, вырабатываются в соответствующих центрах мозга согласно предопределенному природой графику, пояснила она.

Врач также добавила, что на изменение веса влияет состав микробиома — совокупности всех обитающих в органе микробов. Прием антибиотиков и других препаратов может привести к его ухудшению и способствовать проблемам с весом, предупредила она.

Ранее эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Елена Синицына раскрыла причины набора лишнего веса. По ее словам, к увеличению массы тела приводит дисбаланс между едой и расходом энергии.

