Эндокринолог раскрыла причины набора лишнего веса

Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Елена Синицына раскрыла причины набора лишнего веса. По ее словам, к увеличению массы тела приводит дисбаланс между едой и расходом энергии, передают «Известия».

Причин возникновения такого дисбаланса множество, отметила врач. Одной из самых распространенных является переедание, например, когда человек часто перекусывает, ест на бегу, не контролирует количества пищи, увлекаясь телефоном или телевизором.

Синицына пояснила, что маленькая конфетка вызывает повышение, а затем резкое падение уровня глюкозы в крови, и как следствие — желание что-то съесть еще. Чтобы не провоцировать набор веса, следует ограничить употребление крахмала и сахаров в чистом виде, отказаться от шоколада, сладостей, фруктовых соков и йогуртов, добавила специалист.

Эндокринолог также назвала стресс причиной набора лишнего веса. Вырабатываемый при этом гормон кортизол увеличивает тягу к сладкому, нарушает сон. Направленная на выживание тактика организма провоцирует прибавку килограммов.

Среди стрессов Синицына назвала недосып, который ухудшает биохимические процессы. Человек пытается восполнить недостаток энергии с помощью кофе, увеличивает количество съедаемой пищи. Также к набору веса может приводить прием некоторых медикаментов, таких как антидепрессанты, нейролептики, контрацептивы, гипогликемические препараты.

Врач отметила, что дисбаланс в организме могут вызывать гормональные нарушения, например, болезни щитовидной железы и возрастные изменения. У женщин это менопауза, когда падает выработка женских половых гормонов и меняется метаболизм. У мужчин — возрастное снижение тестостерона, которые сокращает мышечную массу и ведет к ожирению.

Помимо распространенных причин есть ряд тяжелых заболеваний, которые вызывают увеличение массы тела: синдром Иценко-Кушинга, синдром Лоренса-Муна-Бидля, синдром Прадера-Вилл, синдром Карпентера, заключила Синицына.

Ранее врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина предупредила россиян, что полный отказ от сладостей для борьбы с лишним весом грозит развитием «сахарной ломки». Медик посоветовала сначала обогатить организм сложными углеводами, а после этого исключать сладости из рациона. По ее словам, хлеб, макароны, рис и картошка предотвращают ломку при отказе от сахара.

