Появилось видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка

Появилось видео с места взрыва автомобиля главы Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова. Ролик опубликовал Telegram-канал Ruptly News Watch.

На кадрах видно, что машина серьезно повреждена, часть ее деталей лежат на газоне в нескольких метрах от эпицентра взрыва.

Ранее стало известно, что в центре Донецка на парковке у дома правительства взорвался автомобиль, принадлежащий главе НМ ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал. На месте работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности.

18 февраля самопровозглашенные республики Донбасса сообщили об эвакуации мирного населения в Россию из-за обострения ситуации с безопасностью. В первую очередь вывезут женщин, детей и пожилых людей, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию ЛНР и ДНР.