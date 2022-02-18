Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка

Опубликовано видео с места взрыва машины главы Народной милиции ДНР Синенкова в Донецке

Появилось видео с места взрыва автомобиля главы Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова. Ролик опубликовал Telegram-канал Ruptly News Watch.

На кадрах видно, что машина серьезно повреждена, часть ее деталей лежат на газоне в нескольких метрах от эпицентра взрыва.

Ранее стало известно, что в центре Донецка на парковке у дома правительства взорвался автомобиль, принадлежащий главе НМ ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал. На месте работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности.

18 февраля самопровозглашенные республики Донбасса сообщили об эвакуации мирного населения в Россию из-за обострения ситуации с безопасностью. В первую очередь вывезут женщин, детей и пожилых людей, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию ЛНР и ДНР.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР
Появились новые данные о состоянии Жириновского
Премьер Хорватии назвал президента страны «пьяницей в кабаке»
Врач перечислил определяемые по глазам болезни
Появилось видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка
Объяснена причина продажи пиджаков с зашитыми карманами
Раскрыто влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом
Названы дыхательные практики для быстрого засыпания
Россияне заявили об исчезновении старой Москвы
Пушилин заявил о полномасштабном наступлении Киева в любой момент
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.