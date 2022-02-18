Россиянам назвали возможную сумму выплат от добычи нефти и газа

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с «Газетой.Ru» оценил инициативу выплачивать россиянам деньги от добычи нефти и газа. Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Щапов.

По оценкам экспертов, природная рента (средства, которые зарабатывает страна на продаже природных ресурсов — прим. «Ленты.ру») в России составляет около 1277 долларов на человека в год. Максимум — 2000 долларов. Кульбака заявил, что 100 процентов от этой суммы выплачивать гражданам не станет ни одно государство. Возможную цифру он назвал в размере 500 долларов в год (около 37,5 тысячи рублей), то есть 25 процентов.

Такие выплаты есть в арабских нефтяных странах, Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Там сумма ренты может превышать четыре тысячи долларов в год. Всем гражданам ренту выплачивают только три страны — ОАЭ, Катар и Кувейт. При рождении ребенка ему открывается счет, на который кладется сумма в местной валюте.

Щапов выступил с идеей о природной ренте, потому что у россиян складывается мнение, что выгоду от реализации нефтегазовых богатств получают только «олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет».

Ранее депутат предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные. Он напомнил, что Россия является социальным государством, что подразумевает заботу и поддержку в адрес тех граждан, которые в них нуждаются.