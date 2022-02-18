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ФСБ и Росгвардия пресекли незаконную добычу золота на Урале

На Урале ФСБ задержала 20 человек по подозрению в незаконной добыче золота

Фото: Росгвардия

На Урале бойцы спецназа совместно с сотрудниками ФСБ задержали 20 человек, подозреваемых в незаконной добыче золота. Об этом в пятницу, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, они получили информацию о возможной незаконной разработке драгоценных металлов недалеко от Новоуральска. Прибывшие на место сотрудники силовых ведомств изъяли у «черных старателей» более 10 единиц специальной техники: экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, а также около 20 килограммов золотосодержащего песка и помпу для промывки золота. Площадь нелегальных раскопок составила несколько гектаров.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

17 февраля сообщалось, что ФСБ пресекла попытку вывоза в Китай золота на 20 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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