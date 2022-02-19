В США оценили ответ России по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Süddeutsche Zeitung прокомментировал ответ России по гарантиям обеспечения безопасности в Европе. Он заявил, что позиция Москвы противоречит основным американским принципам.

Блинкен оценил ответ России по гарантиям безопасности и отметил, что он не соответствует ценностям США. Госсекретарь подчеркнул, что Москва занимает «позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам».

«Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику "открытых дверей" НАТО или что НАТО должна вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ — нет», — подчеркнул он.

Ранее МИД России обратился к США после ответа по гарантиям безопасности. Замглавы ведомства Сергей Вершинин выразил надежду, что документ Москвы станет« предметом пристального разбирательства, рассмотрения в первую очередь в Вашингтоне».

17 февраля МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе подчеркивается, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в том случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.