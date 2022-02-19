Стало известно о взрывчатке на пути следования беженцев из ЛНР в Россию

Взрывное устройство было обнаружено в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) под мостом, который находится на пути следования беженцев из Донбасса в Россию. Об этом сообщил источник ТАСС.

«В районе города Краснодон, по трассе "Луганск — Изварино" заминирована дорога», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов ЛНР обнаружили устройство под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пятницу, 18 февраля, из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе началась эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. Беженцев стали размещать в Ростовской области. В регион по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных республик была направлена рабочая группа МЧС. Также туда прибыли глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.