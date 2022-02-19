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Байден продлил режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса после 1 марта 2022 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден продлил действие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в стране в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как отмечает Байден, пандемия COVID-19 продолжает представлять значительную угрозу общественному здоровью и безопасности американской нации. «По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года, начиная с 1 марта 2020 года, должна оставаться в силе после 1 марта 2022 года», — говорится в уведомлении.

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Лидер США отметил, что коронавирус унес жизни более 900 тысяч американцев, и для борьбы с ним, по его словам, по-прежнему требуются все возможности федерального правительства.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что полностью искоренить коронавирусную инфекцию невозможно, но эпидемиологические ограничения в скором времени могут быть сняты. При этом он отметил, что региональные службы здравоохранения могут возобновлять ограничительные меры в случае возникновения новых вспышек заболевания.

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Марина Совина
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