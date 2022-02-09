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В США заявили о невозможности искоренить коронавирус

FT: главный инфекционист США Фаучи заявил о невозможности полностью искоренить коронавирус

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Полностью искоренить коронавирусную инфекцию невозможно, но эпидемиологические ограничения в скором времени могут быть сняты. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Financial Times (FT).

«Я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы или будут иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID-19 ограничения скоро окажутся в прошлом», — подчеркнул Фаучи. При этом он отметил, что региональные службы здравоохранения могут возобновлять ограничительные меры в случае возникновения новых вспышек заболевания.

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Американский эксперт также рассказал, что сроки ревакцинации от коронавируса должны зависеть от состояния здоровья каждого человека. «Если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет», — уточнил он.

Ранее стало известно, что правительство Швеции с 9 февраля отменит все ограничения, введенные из-за COVID-19. После отмены ограничений с людей снимут обязательство проходить ПЦР-тестирование при появлении симптомов простуды. Власти объяснили такой шаг высоким уровнем вакцинации в стране.

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Екатерина Андреева
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