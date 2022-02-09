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В Швеции снимут все введенные из-за COVID-19 ограничения

Правительство Швеции отменяет все ограничения, введенные из-за коронавируса

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Правительство Швеции отменяет все ограничения, введенные из-за COVID-19. Решение вступит в силу в среду, 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Власти объяснили такой шаг высоким уровнем вакцинации в стране. Кроме того, все меньше шведов заболевают тяжелыми формами коронавируса и попадают в отделения интенсивной терапии. Также правительство учитывает растущую информированность экспертов о самом заболевании.

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«Показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. После отмены ограничений с людей снимут обязательство проходить ПЦР-тестирование при появлении симптомов простуды. Также власти отменяют запрет на въезд в страну.

Отменены ограничения на проведение публичных мероприятий, их участникам больше не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации. Также будут сняты ограничения на обслуживание в общепите и поездки на поездах и автобусах дальнего следования. Теперь желающим совершить поездку не придется заранее бронировать места в транспорте, билеты можно будет покупать в кассах вокзалов.

С 9 февраля для того, чтобы попасть в Швецию, жителям стран Европейского союза, Северной Европы и Европейской экономической зоны не придется предъявлять COVID-паспорта. Для остальных стран запрет на въезд продлен до 31 марта 2022 года.

4 января стало известно, что шведская королевская семья заразилась коронавирусом после получения трех доз вакцины. Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия узнали об этом, получив результаты тестов на COVID-19. По словам монаршьего окружения, заболевание протекало в легкой форме.

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Николай Чигасов
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