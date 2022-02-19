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Блинкен уточнил дату и условие встречи с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен заявил, что встретится с главой МИД РФ Лавровым 24 февраля
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Tobias Hase/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уточнил дату и условие встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Госдепартамента указал, что встретится с российским коллегой в Европе 24 февраля, но для этого не должны начаться военные действия.

Блинкен заявил, что «в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину».

Ранее стало известно, что госсекретарь США принял приглашение российской стороны и согласился встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 23 февраля.

До этого Блинкен предложил российскому министру иностранных дел провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине.

Марина Совина
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