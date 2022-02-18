Блинкен согласился встретиться с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение российской стороны и согласился встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 23 февраля. Об этом заявила в пятницу, 18 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не решит начать вторжение на Украину.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить свое решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой», — сказала Псаки.

Ранее Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине.

15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.