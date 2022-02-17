Блинкен предложил Лаврову провести встречу в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил российскому коллеге, главе МИД Сергею Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав для деэскалации конфликта на Украине. Об этом американский представитель заявил во время выступления в Совбезе ООН, сообщает ТАСС.

«Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса», — рассказал дипломат.

Блинкен добавил, что в рамках переговоров по решению украинского кризиса Вашингтон предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе российская сторона в очередной раз опровергла многочисленные сообщения западных и украинских СМИ о том, что Москва якобы планирует вторжение на украинскую территорию, а также осветила переговорный процесс по ключевым пунктам предложений о гарантиях безопасности в Европе.