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Блинкен предложил Лаврову провести встречу в Европе

Госсекретарь США Блинкен предложил главе МИД России Лаврову встречу на следующей неделе

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил российскому коллеге, главе МИД Сергею Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав для деэскалации конфликта на Украине. Об этом американский представитель заявил во время выступления в Совбезе ООН, сообщает ТАСС.

«Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса», — рассказал дипломат.

Блинкен добавил, что в рамках переговоров по решению украинского кризиса Вашингтон предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».

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Дмитрий Сотак
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