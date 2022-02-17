МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ представило РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее объявил, что российская сторона завершает анализ американского письма и готова опубликовать свою реакцию. «Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — уточнил дипломат 15 февраля.

Россия снова опровергла обвинения в подготовке вторжения на Украину

В документе российская сторона в очередной раз опровергла многочисленные сообщения западных и украинских СМИ о том, что Москва якобы планирует вторжение на украинскую территорию.

Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности из документа, опубликованного МИД

В заявлении также опровергли обвинения в незаконной оккупации Крыма и напомнили, что присоединение полуострова произошло в результате референдума в соответствии с закрепленным в уставе ООН правом на самоопределение. Российские власти сочли несостоятельными утверждения американских представителей о том, что и конфликт в Донбассе разожгла Москва. В заявлении напомнили: его причины носят сугубо внутриукраинский характер.

Чтобы урегулировать конфликт, Россия предлагает заняться реализацией Минских соглашений и «Комплекса мер», очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны в резолюции Совета Безопасности ООН 2202 — в том числе США, Францией и Великобританией.

«В пункте 2 данной резолюции сторонами названы Киев, Донецк и Луганск. Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт в Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате — Контактной группе — и вместе с Берлином и Парижем — в "нормандском формате", который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в заявлении МИД настаивает на том, чтобы не принимать Украину в состав Североатлантического альянса, поскольку в таком случае «возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым». В таком случае Россия, США и американские союзники по НАТО окажутся втянуты в войну.

Россия предложила США начать диалог по стратегической стабильности

Москва предложила США начать диалог по принятию нового «уравнения безопасности».

Ранее США в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности отмечали, что сторонам стоит заняться разработкой мер в развитие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны», — возразили в Москве.

В связи с этим Россия настаивает на том, чтобы вывести все американские войска и вооружения из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики. В документе также есть призыв к Вашингтону об отказе от развертывания ядерного оружия вне национальных территорий.

Москва ожидает, что НАТО официально откажется расширяться на восток

«[Политика "открытых дверей" НАТО] противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"», — подчеркивается в российском заявлении.

Россия призвала США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. В связи с этим она ожидает, что альянс выступит с конкретными предложениями о содержании и формах юридического отказа от расширения на восток.

Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности, подчеркнули в документе. Поскольку красные линии России и так игнорируются, она готова пойти на серьезные шаги для защиты своих национальных интересов.

В разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил: если НАТО не выполнит это требование, то альянсу будут отвечать. Эксперт подчеркнул, что здесь важно обозначить, о каком именно расширении идет речь: поставках оборонительных вооружений или современных дронов, которые могут применяться в Донбассе.

Если Россия договорится со своими союзниками и партнерами в Латинской Америке о размещении каких-то систем, то это создает для Соединенных Штатов угрозу, сравнимую с той, которую Соединенные Штаты создают для России Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Перед публикацией российской реакции из России выслали заместителя посла США

За несколько минут до публикации российского ответа из страны выслали заместителя посла США Барта Гормана. Как заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц, у него сохранялась действующая виза, дипломат пробыл в России менее трех лет.

Комментируя произошедшее, Госдепартамент США пообещал выступить с аналогичным ответом. В ведомстве считают, что именно Москва сделала так, что американская дипмиссия на территории РФ «укомплектована значительно хуже», чем российская в США.

Кортунов предположил, что высылка Гормана может и не быть связана с публикацией МИД. «Но я допускаю, что, может быть, это и сознательно сделано, чтобы показать, что мы готовы ответить и таким способом за счет сокращения персонала американского посольства в Москве. Хотя тут речь идет не о массовом каком-то изгнании американских дипломатов, а об одном человеке. Это очень неприятно, но не смертельно», — подчеркнул эксперт.