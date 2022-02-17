Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России

Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана из Москвы является шагом на пути эскалации. С такими словами выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его заявление находится в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве подтвердили, что Гормана действительно выслали из России, хотя он является вторым человеком в диппредставительстве и одним из ключевых членов команды.