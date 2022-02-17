Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России

Представитель Госдепа Прайс заявил, что высылка Гормана из России является эскалацией
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: @statedeptspox

Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана из Москвы является шагом на пути эскалации. С такими словами выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, его заявление находится в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве подтвердили, что Гормана действительно выслали из России, хотя он является вторым человеком в диппредставительстве и одним из ключевых членов команды.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото
Сайт МИД России стал недоступен
У летучих мышей нашли опасные для человека коронавирусы
За мошенничество с квартирами пенсионеров задержана банда черных риелторов
Зеленский заявил о ненужности иностранных войск на Украине
Госдепартамент отреагировал на высылку заместителя посла США из России
Россиянам предсказали рост стоимости поездок на майские праздники в два раза
Тарасова описала четвертое место Валиевой фразой «убили девочку»
Украинская полиция допустила провокации против российских дипмиссий
Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.