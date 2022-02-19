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В Петербурге мужчина зарезал продавщицу в секс-шопе

В Санкт-Петербурге в магазине интимных товаров зарезали продавца, возбуждено дело

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал продавца-консультанта в секс-шопе и вынес часть товара, сообщает «Фонтанка».

Преступление произошло 18 февраля около 22:30. Мужчина пришел в магазин интимных товаров на улице Дыбенко. По данным издания, он сначала вытащил нож, на что 33-летняя продавщица ответила «Может быть, не стоит?» Однако преступник напал на ее, нанеся несколько ударов. После этого он забрал пару коробок с товаром и сбежал. Женщина смогла позвонить коллеге, которая уже позвонила в экстренные службы. Однако получившая раны продавщица скончалась.

Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщается на сайте ведомства. Преступника ищут.

В конце января мужчина нанес бывшей жене ножевые ранения в Санкт-Петербурге на глазах у своего ребенка. Он угрожал экс-супруге убийством, после чего несколько раз ударил ее ножом по лицу. Пострадавшую госпитализировали.

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Антон Похиляк
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