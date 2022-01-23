Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин ударил бывшую жену ножом по лицу на глазах у ребенка

«Известия»: мужчина угрожал экс-супруге убийством, после чего нанес ей удары ножом по лицу

Фото: Shutterstock

Россиянин нанес бывшей жене ножевые ранения в Санкт-Петербурге на глазах у своего ребенка. Подробности произошедшего публикуют «Известия».

Известно, что инцидент произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. По информации издания, мужчина угрожал экс-супруге убийством, после чего несколько раз ударил ее ножом по лицу. Отмечается, что в момент нападения вместе с жертвой находился ее ребенок, отцом которого является нападавший.

Пострадавшую госпитализировали. На данный момент правоохранительные органы изучают детали произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену. Россиянин просил ее вернуться и помочь с купанием младенца, но та ответила отказом. Мужчина разозлился и с силой швырнул ребенка на кафельный пол «с целью "выплеснуть" эмоции в отношении его матери», после чего отнес его в комнату, где ударил еще несколько раз. Затем он успокоил младенца и уложил его спать, однако утром обнаружил, что ребенок мертв.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Великобритания пригрозила России санкциями за марионеточный режим на Украине
Названы запретные в разговоре с мошенниками фразы
В Совфеде оценили заявление Лондона о санкциях против России
Сосед погибшей семьи рассказал о тройном убийстве под Омском
Водонаева описала свои роды фразой «стоили как Lexus»
Умерла олимпийская чемпионка в составе сборной СССР
Пенсионерка из жалости приютила мужчину и лишилась квартиры
Россиянин ударил бывшую жену ножом по лицу на глазах у ребенка
Овечкин оценил победную шайбу «Вашингтона» словом «секси-гол»
Академик РАН предупредил восемь раз привившегося Жириновского о последствиях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter