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В Волгоградской области заявили о готовности принять эвакуированных из Донбасса

Депутат Гимбатов заявил, что Волгоградская область примет 3,5 тысячи беженцев из Донбасса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат «Единой России» от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил, что регион готов принять около 3,5 тысячи эвакуированных из Донбасса жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), сообщает РИА Новости.

«Волгоградская область готова принять временно эвакуированных жителей Донбасса. Губернатор Андрей Бочаров, который возглавил оперативный штаб по оказанию помощи, сегодня подтвердил, что регион готов принять 3,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области», — рассказал политик.

По его словам, прибывших поселят в лагерях, санаториях, базах отдыха, пустых номерах отелей, а также часть беженцев могут разместить у себя семьи, готовые временно принять людей. В настоящее время для размещения подготовлены 87 пунктов. Также в регионе выразили готовность принять большее количество беженцев, если это потребуется.

Ранее стало известно, что народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Сообщается, что, журналистов и депутатов эвакуировали в укрытие.

Марина Совина
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