Украинские депутаты попали под обстрел в Донбассе

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщает спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram-канале.

По данным Палийчук, журналисты и депутаты были эвакуированы в укрытие. Среди эвакуированных депутатов оказался глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Пресс-секретарь отмечает, что они прибыли на позиции украинских сил в районе Светлодарска, где пообщались с военными.

Помимо этого, народные избранники от партии «Слуга народа» передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне Операции объединенных сил (ООС).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Киеве готовятся к любому сценарию развития ситуации в стране. Он опроверг сообщения о наступлении Киева в Донбассе и заявил, что украинские силовики не причастны к каким-либо диверсиям. По его словам, Киев не проводит и не планирует подобных действий на юго-востоке страны.