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На Украине оценили ситуацию вокруг страны фразой «готовимся к любому сценарию»

Кулеба заявил о готовности к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины

Фото: Reuters

В Киеве готовятся к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует Reuters.

«Мы готовимся к любому возможному сценарию», — такой фразой Кулеба оценил ситуацию вокруг Украины, отвечая на вопрос журналиста о возможном вторжении России.

Глава МИД Украины Кулеба ранее опроверг сообщения о наступлении Киева в Донбассе и заявил, что украинские силовики не причастны к каким-либо диверсиям. По его словам, Киев не проводит и не планирует подобных действий на юго-востоке страны.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Из-за напряженной обстановки в пятницу, 18 февраля, началась эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию — беженцев разместили в Ростовской области. В регион по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных республик была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также на Кубань отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

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Анастасия Шейкина
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