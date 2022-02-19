В Германии обеспокоились прекращением поставок российского газа

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Financial Times сообщил, что Россия всегда являлась надежным поставщиком природного газа. Однако он допустил, что ситуация может измениться.

Линднер обеспокоился прекращением поставок российского газа в ответ на возможные санкции Запада. Он напомнил о временах холодной войны, когда обострение в политической сфере не влияло на состояние энергетической.

«Посмотрите на времена холодной войны, что бы ни происходило между НАТО и странами Варшавского договора, не было таких ситуаций, при которых политическая напряженность вредила бы сотрудничеству в энергетическом секторе. Сейчас все может быть иначе», — подчеркнул глава Минфина Германии.

Министр добавил, что страна разработала план по обеспечению альтернативных поставок газа при их прекращении из России. По его мнению, Германии следует диверсифицировать энергетический импорт, в том числе с помощью сжиженного природного газа (СПГ).

«Я уже много лет выступаю за строительство терминалов СПГ в Германии. Если мы построим терминалы СПГ, то это будет положительным исходом в сложившейся ситуации», — заключил Линднер.

Ранее в ФРГ усомнились в возможности отказаться от газа из России. Глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что осуществить это быстро будет нелегко.