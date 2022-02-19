По части России ударит «циклон-бомба»

В воскресенье и понедельник, 20 и 21 февраля, на юге Сахалина и Курил ожидаются природные катаклизмы. По этой части России ударит «циклон-бомба», заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, на юге Сахалина пройдут сильные снегопады, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Метеоролог отметил, что на Курильских островах ожидается ураган, порывы ветра могут превысить 35-38 метров в секунду.

Это произойдет в связи с активизацией взрывного циклона, который зарождается над Японским морем и быстро развивается, добавил Шувалов. «Такие циклоны называют "циклон-бомба". Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе», — заключил специалист.

Ранее Шувалов сообщил, что на Калининградскую область обрушится суперциклон «Юнис», соответствующий оранжевому уровню опасности. При этом метеоролог отрицательно ответил на вопрос, грозит ли Петербургу наводнение из-за циклона «Иления», который прошелся по Европе.