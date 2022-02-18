На российский регион вслед за «Иленией» обрушится еще один суперциклон

На Калининградскую область обрушится суперциклон «Юнис», соответствующий оранжевому уровню опасности. Об этом предупредил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, Калининград первым встречает два суперциклона, идущих с запада. Днем ранее циклон «Иления» (по версии Всемирной метеорологической организации — «Дадли») пришел в Калининградскую область — скорость ветра составляла до 25 метров в секунду. Следующим циклоном будет «Юнис» — 19 февраля на побережье Балтийского моря ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду.

При этом Шувалов отрицательно ответил на вопрос, грозит ли Санкт-Петербургу наводнение из-за «Илении», которая прошлась по Европе. Ранее в Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений, однако пик ветра с западного направления будет пройден уже в пятницу, 18 февраля. По словам специалиста, в субботу, 19 февраля, ветер стихнет с 20 до 8 метров в секунду. «Это будет ветер, который не представляет никакой опасности», — подчеркнул Шувалов.

Шувалов добавил, что риск подъема уровня воды есть, но он незначительный. «Во-первых, сила ветра не настолько велика, во-вторых, центр циклона идет несколько севернее, нежели Финский залив. Не получается совокупного эффекта по линии давления от прохождения циклона и силы ветра, которая должна достигать 20-25 метров в секунду», — отметил метеоролог.

17 февраля в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы затопления. По прогнозу специалистов, уровень воды в устье Невы мог подняться до отметок в 160-170 сантиметров. Кроме того, в городе объявлен желтый уровень опасности по ветру.

