Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Луганске прогремел еще один взрыв

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремел еще один взрыв

Кадр видео: РИА Новости

В Луганске в ночь на субботу, 19 февраля, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, представитель ЛНР в политподгруппе подтвердил информацию о взрыве.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», горит газовая заправка в Каменнобродском районе.

Отмечается, что в настоящее время газопровод «Дружба» горит после первого мощного взрыва. На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушили.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв в районе завода «Горизонт». По предварительным данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Блеоморская.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности мощного взрыва в Луганске
В Луганске прогремел еще один взрыв
В ДНР сообщили об обстреле еще одного населенного пункта
Лидеры ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации вокруг Украины
Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево а Донбассе
Польша заявила о приближении ситуации вокруг Украины к критической точке
Иммунолог оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом
Дизайнер рассказала о ценах на ремонт в подмосковной двухкомнатной квартире
В Госдуме предрекли Европе становление ареной военных действий
В Луганске произошел мощный взрыв
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.