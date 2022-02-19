В Луганске прогремел еще один взрыв

В Луганске в ночь на субботу, 19 февраля, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, представитель ЛНР в политподгруппе подтвердил информацию о взрыве.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», горит газовая заправка в Каменнобродском районе.

Отмечается, что в настоящее время газопровод «Дружба» горит после первого мощного взрыва. На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушили.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв в районе завода «Горизонт». По предварительным данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Блеоморская.