В Луганске прогремел еще один взрыв
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремел еще один взрыв
В Луганске в ночь на субботу, 19 февраля, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, представитель ЛНР в политподгруппе подтвердил информацию о взрыве.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», горит газовая заправка в Каменнобродском районе.
Отмечается, что в настоящее время газопровод «Дружба» горит после первого мощного взрыва. На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушили.
Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв в районе завода «Горизонт». По предварительным данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Блеоморская.