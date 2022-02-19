Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Луганске произошел мощный взрыв

ЛуганскИнформЦентр сообщил, что в Луганске произошел мощный взрыв

В Луганске произошел мощный взрыв, возможно, газопровода. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр.

На опубликованных в Telegram-канале агентства кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города. По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Блеоморская. Информация об обстоятельствах и причинах инцидента уточняется.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область
В Госдуме предрекли Европе становление ареной военных действий
В Луганске произошел мощный взрыв
В России обвинили Зеленского в провоцировании начала большой войны
Раскрыта причина отправки главы Роспортебнадзора в Ростовскую область
Госдеп обвинил Россию в попытке скрыть эвакуацией Донбасса агрессию против Киева
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса
США предрекли России становление изгоем в случае вторжения на Украину
Байден созвонился с лидерами стран НАТО
В ЛНР сообщили о новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.