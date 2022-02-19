В Луганске произошел мощный взрыв, возможно, газопровода. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр.

На опубликованных в Telegram-канале агентства кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города. По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Блеоморская. Информация об обстоятельствах и причинах инцидента уточняется.