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Гинцбург назвал необходимое для остановки мутации коронавируса условие

Гинцбург назвал коллективный иммунитет за 8 месяцев условием остановить мутацию COVID-19
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал необходимое условие для остановки мутации коронавируса. Об этом пишет РБК.

Как заявил ученый в интервью телеканалу «Россия-1», остановить мутацию вируса можно, если достичь коллективного иммунитета за шесть-восемь месяцев. Гинцбург объяснил, что штаммы появляются постоянно, однако стать эпидемически значимым может тот, который будет лучше преодолевать имеющийся в популяции иммунитет.

«Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком», — сказал Гинцбург. Как считает глава Центра имени Гамалеи, прежде всего этого можно добиться за счет вакцинации, иначе эволюция штамма будет продолжаться в тех людях, которые не вакцинированы.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что в случае, если назальная вакцина будет давать 100-процентную защиту от заражения коронавирусом, можно будет отказаться от укола «Спутника V», но если она будет защищать на 70-80 процента, тогда укол и назальный препарат нужно комбинировать.

Марина Совина
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