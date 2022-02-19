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Гинцбург назвал условие для комбинации назальной вакцины с уколом «Спутника V»

Александр Гинцбург назвал условие для комбинации назальной вакцины с уколом «Спутника V»

Если назальная вакцина будет давать 100-процентную защиту от заражения коронавирусом, тогда можно будет отказаться от укола "Спутника V", но если в ходе исследований станет понятно, что она защищает на 70-80 процента, тогда препараты нужно комбинировать. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, зачем делать укол "Спутника", который защищает от тяжелого течения, если назальная вакцина защищает от заражения.

Марина Совина
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