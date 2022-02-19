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Байден оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия

Президент США Байден не считает, что Москва изучает возможность применения ядерного оружия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия при вторжении на Украину. По его словам, США не считают, что президент России Владимир Путин даже отдаленно изучает возможность использования такого типа оружия.

«Я не думаю, что он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») даже отдаленно рассматривает [как вариант] применение ядерного оружия, но я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе», — заявил Байден.

При этом он заявил, что российский лидер уже принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. На вопрос, убежден ли он, что Путин намерен осуществить вторжение на Украину, Байден ответил «Да». Однако он уточнил, что пока Путин не вторгнется на Украину, США будут рассчитывать на дипломатическое урегулирование ситуации.

Марина Совина
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