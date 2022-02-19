Байден заявил о принятом Путиным решении о вторжении на Украину

Президент Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. Он высказал мнение в ходе обращения, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Байдена спросили, убежден ли он, что Путин намерен осуществить вторжение на Украину.

«Я убежден, что Путин принял решение. У нас есть причина в это верить», — ответил американский лидер. Однако на вопрос о том, означает ли это прекращение дипломатического взаимодействия с Москвой по нынешней ситуации вокруг Украины, он ответил отрицательно. «Нет. Пока он (Путин) этого не совершит, дипломатия всегда будет оставаться возможностью», — пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.