Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о принятом Путиным решении о вторжении на Украину

Президент Байден заявил, что Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины. Он высказал мнение в ходе обращения, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Байдена спросили, убежден ли он, что Путин намерен осуществить вторжение на Украину.

«Я убежден, что Путин принял решение. У нас есть причина в это верить», — ответил американский лидер. Однако на вопрос о том, означает ли это прекращение дипломатического взаимодействия с Москвой по нынешней ситуации вокруг Украины, он ответил отрицательно. «Нет. Пока он (Путин) этого не совершит, дипломатия всегда будет оставаться возможностью», — пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Луганске назвали причину двух прогремевших взрывов
Раскрыто число покинувших ДНР с начала эвакуации
Байден оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия
ОБСЕ назвала дезинформацией данные о предстоящих военных действиях Украины
Власти Донецка раскрыли детали эвакуации граждан
Захарова раскритиковала обращение Байдена по Украине
Байден прокомментировал намерение Зеленского выехать с Украины
Во Франции анонсировали телефонные переговоры Макрона с Путиным и Зеленским
Байден заявил о принятом Путиным решении о вторжении на Украину
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.