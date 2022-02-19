Россия удивилась реакции ОБСЕ на происходящее в Донбассе

Постпредство России удивилось реакции руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на происходящее на востоке Украины. Об этом говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид», — говорится в сообщении ведомства. Также указывается, что все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что данные о подготовке наступления Вооруженных сил Украины являются дезинформацией.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обвинила ОБСЕ в необъективности и заявила, что в отчете организации про обстрел детсада в Донбассе допущены ошибки. В частности, в документе указано, что украинские военные не допустили представителей ОБСЕ в учреждение.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.