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Украина обвинила ОБСЕ в необъективности

Вице-премьер Украины Верещук: отчет ОБСЕ про обстрел детсада в Донбассе необъективен
Ирина Верещук

Ирина Верещук . Фото: РИА Новости

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом» заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подала необъективную информацию про обстрел детского сада в Станице Луганской.

Верещук обвинила ОБСЕ в необъективности и заявила, что в отчете организации про обстрел детсада в Донбассе допущены ошибки. В частности, в документе указано, что украинские военные не допустили представителей ОБСЕ в учреждение. Однако Верещук добавила, что приезжала сегодня в детский сад вместе с журналистами, где они« могли воочию убедиться, что доступ есть».

«Еще один пример. Пока мы были в Станице Луганской возле помещения детсада, со стороны так называемой ЛНР поступила информация, что украинские военные обстреляли КПВВ "Станица Луганская"», — подчеркнула Верещук. По ее словам, вместе с журналистами они убедились, что эта информация также является неверной.

Ранее в Донбассе местные журналисты заявили, что украинские военные нанесли удар по детскому саду, который находится в районе станции Новая Кондрашовка в Станице Луганской. Позже стало известно о двух пострадавших в результате обстрела.

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Марина Совина
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