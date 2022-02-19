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В ДНР сообщили об обстреле еще одного населенного пункта

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ

Фото: Carlos Barria / Reuters

Представители Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле еще одного населенного пункта со стороны ВСУ. По их данным, по Докучаевску было выпущено 40 гранат.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»​​​) по направлению: 00.05 — населенный пункт Бугас — населенный пункт Докучаевск: выпущено 40 гранат из АГС», — сообщили в представительстве.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов. По данным властей самопровозглашенной республики, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий из минометов калибром 82 миллиметра.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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