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США и Германия призвали «держать открытым окно» для дипломатии с Россией

США, ФРГ и другие страны призвали «держать открытым окно» для дипломатии с Россией

Фото: Pixabay

Лидеры США, Германии и других стран призвали «держать открытым окно» для дипломатии в отношении России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ по итогам переговоров глав государств и правительств, а также руководителей ряда международных организаций, пишет РИА Новости.

«Центральная задача сейчас состоит в том, чтобы держать окно открытым для дипломатии, в этом духе хотят оценить и последний ответ России правительству США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что реализация минских соглашений должна продолжаться при поддержке ФРГ и Франции в нормандском формате.

Ранее главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан отказались признавать план нападения Украины на Донбасс. В тексте отмечается, что главы внешнеполитичсеких ведомств не согласны с руководителями ДНР и ЛНР о планах нападения Украины.

Марина Совина
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