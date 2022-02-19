США и Германия призвали «держать открытым окно» для дипломатии с Россией

Лидеры США, Германии и других стран призвали «держать открытым окно» для дипломатии в отношении России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ по итогам переговоров глав государств и правительств, а также руководителей ряда международных организаций, пишет РИА Новости.

«Центральная задача сейчас состоит в том, чтобы держать окно открытым для дипломатии, в этом духе хотят оценить и последний ответ России правительству США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что реализация минских соглашений должна продолжаться при поддержке ФРГ и Франции в нормандском формате.

Ранее главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан отказались признавать план нападения Украины на Донбасс. В тексте отмечается, что главы внешнеполитичсеких ведомств не согласны с руководителями ДНР и ЛНР о планах нападения Украины.