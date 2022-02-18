Главы МИД ФРГ и Франции отказались признавать план нападения Украины

Главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан отказались признавать план нападения Украины на Донбасс. Об этом говорится в совместном заявлении министров, передает ТАСС.

В тексте отмечается, что главы внешнеполитичсеких ведомств не согласны с руководителями ДНР и ЛНР о планах нападения Украины.

Франция и Германия призвали Россию оказать влияние на власти не подконтротрольных Киеву областей с целью деэскалации. Также министры заявили об опасениях использования ситуации в Донбассе для военной эскалации.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.