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В бундестаге заявили об отсутствии страха России перед оружием НАТО

Глава комитета бундестага по обороне заявила, что Россия не боится НАТО и ее оружия

Фото: Shutterstock

Россия не боится НАТО и западного оружия, заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем поставлять тяжелое вооружение. Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у [президента России Владимира] Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения — этого не случится», — заявила Штрак-Циммерман, а заодно уточнила, что «Путин не боится ни НАТО, ни немецкого оружия».

Ранее председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд в интервью с немецкой газетой Handelsblatt заявил, что Россия не станет нападать на Украину, поскольку это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток.

По мнению эксперта, президент Путин намерен остановить расширение НАТО в восточном направлении, а также добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Вторжение России может только ухудшить ситуацию.

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Варвара Кошечкина
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