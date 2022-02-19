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В Германии назвали причину ненападения России на Украину

Бизнесмен Мангольд: нападение на Украину противоречит планам РФ остановить расширение НАТО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия не намерена нападать на Украину, потому что это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток. Такую причину назвал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд в разговоре с немецкой газетой Handelsblatt.

По его словам, президент России Владимир Путин собирается остановить расширение НАТО на восток, а также добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Вторжение российской стороны на Украину только ухудшит ситуацию, отметил Мангольд. «Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм», — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, добавил он, против войны также выступают простые россияне, со мнением которых Путин считается. Мангольд уточнил, что санкции, введенные против России после присоединения Крыма, лишь усилили страну, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провоцировании начала большой войны. Политик отметил, что данные, поступающие из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожные.

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Юлия Ямпольская
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