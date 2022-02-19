В России обвинили Зеленского в провоцировании начала большой войны

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провоцировании начала большой войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что информация, поступающая из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожная. «Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о сохраняющейся угрозе вторжения России на Украину. «Мы продолжаем верить, что РФ в позиции, чтобы атаковать Украину в ближайшие дни, это остается на повестке», — заявила она. Псаки добавила, что «дверь для дипломатии остается открытой».