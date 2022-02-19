Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России обвинили Зеленского в провоцировании начала большой войны

Председатель Госдумы Володин обвинил Зеленского в провоцировании начала большой войны
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провоцировании начала большой войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что информация, поступающая из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожная. «Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о сохраняющейся угрозе вторжения России на Украину. «Мы продолжаем верить, что РФ в позиции, чтобы атаковать Украину в ближайшие дни, это остается на повестке», — заявила она. Псаки добавила, что «дверь для дипломатии остается открытой».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область
В Госдуме предрекли Европе становление ареной военных действий
В Луганске произошел мощный взрыв
В России обвинили Зеленского в провоцировании начала большой войны
Раскрыта причина отправки главы Роспортебнадзора в Ростовскую область
Госдеп обвинил Россию в попытке скрыть эвакуацией Донбасса агрессию против Киева
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса
США предрекли России становление изгоем в случае вторжения на Украину
Байден созвонился с лидерами стран НАТО
В ЛНР сообщили о новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.