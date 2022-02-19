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Раскрыты подробности мощного взрыва в Луганске

«Луганскгаз» направил аварийные бригады к месту возгорания на газопроводе в Малой Вергунке

Кадр видео Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр»

После сообщений о мощном взрыве на газопроводе «Луганскгаз» направил аварийные бригады на место инцидента в поселок Малая Вергунка. Такие подробности раскрывает агентство «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на заявление предприятия.

«В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента», — рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв. На опубликованных кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города.

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Марина Совина
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