Раскрыты подробности мощного взрыва в Луганске

После сообщений о мощном взрыве на газопроводе «Луганскгаз» направил аварийные бригады на место инцидента в поселок Малая Вергунка. Такие подробности раскрывает агентство «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на заявление предприятия.

«В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента», — рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв. На опубликованных кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города.