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Попова предложила отказаться от размещения беженцев на Кубани

Попова предложила не размещать беженцев в Краснодарском крае из-за отпускного сезона

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Краснодарский край не стоит рассматривать как точку для размещения беженцев из Донбасса из-за скорого начала отпускного сезона. Об этом на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

«Если это [эвакуация граждан] может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — сказала главный санитарный врач.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Ростовской области из-за прибытия беженцев не изменилась. У тех, кто прибыл из Донбасса, не зафиксировано инфекционных заболеваний, добавила она.

В пятницу, 18 февраля, по поручению президента России Владимира Путина в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Массовая эвакуация граждан самопровозглашенных республик на Кубань началась из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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Анастасия Шейкина
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