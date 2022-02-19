Россиянам назвали необычные признаки слежки за смартфоном
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам необычные признаки слежки за смартфоном. Он рассказал агентству «Прайм», что на слежку указывают несколько признаков.
«Важным моментом в данном случае является "требование" приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Конечно, можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но, вероятнее всего, тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно», — объяснил Кашкин.
Он уточнил, что для некоторых приложений эти права доступа являются обязательными для работы. Однако есть приложения, для которых такие требования абсурдны. К ним эксперт отнес приложение состояния счета домашнего интернета. «Подобные разрешения открывают посредством автоматизированного решения доступ к вашим персональным данным, которые могут агрегироваться в базах. Последующая судьба таких данных может быть весьма разнообразной», — утверждает специалист.
Кроме того, на тотальную слежку может указывать использование приложениями геолокации. Ряд компаний и вовсе отслеживает почтовые сообщения, например, при покупке электронного билета на самолет. Неравномерная и внезапная потеря заряда аккумулятора может свидетельствовать о том, что в фоновом режиме запущена вредоносная программа, которая может использовать телефон для осуществления DDOS-атаки. На это указывает и внезапный перегрев гаджета в состоянии покоя. Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на внезапные «зависания» смартфона или его выключение без объективных причин.
Ранее аналитик Татьяна Лынова предупредила россиян о приложениях, которые воруют личные данные. Лынова отметила, что к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО. Шпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к разным функциям и файлам смартфона и управление ими.